На ул. Ново-Садовой в Самаре не смогли разъехаться Hyundai и Chevrolet

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В субботу, 19 февраля, 20-летняя девушка пострадала в ДТП в Самаре. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области