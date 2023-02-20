В Самаре на Заводском шоссе фура въехала в трамвай

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В понедельник, 20 февраля, около 20:40 в Самаре в районе пересечения ул. Земеца и Заводского шоссе грузовик въехал в трамвай. Об этом сообщил очевидец ДТП.

Фото: предоставлено очевидцем