В Самаре на Заводском шоссе фура въехала в трамвай

В понедельник, 20 февраля, около 20:40 в Самаре в районе пересечения ул. Земеца и Заводского шоссе грузовик въехал в трамвай. Об этом сообщил очевидец ДТП.
Фура с татарстанскими номерами столкнулась с задней частью одновагонного трамвая маршрута №3, поворачивавшего к Костромскому переулку.
Пострадал ли кто-то в этом ДТП выяснить пока не удалось.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!