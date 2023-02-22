Очередной смертельное ДТП произошло на трассе М-5 под Сызранью в Самарской области

Во вторник, 21 февраля, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 7:40 29-летний водитель Hyundai Solaris на 878 км трассы М-5 не выбрал безопасную скорость. Из-за этого машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовым ГАЗ-3010 под управлением 34-летнего мужчины.
В результате аварии 45-летний пассажир легковушки погиб на месте. Водителя и троих пассажиров: двух женщин 46 и 34 лет, а также 29-летнего мужчину доставили в больницу.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!