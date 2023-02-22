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Новые Samsung Galaxy S23 можно купить в билайне по выгодным условиям

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн сообщает о старте продаж новых смартфонов Samsung Galaxy S23 в своих офисах и интернет-магазине. Здесь представлен весь модельный ряд — от версии S23 на 128GB до S23 Ultra на 1TB внутренней памяти. Также в билайне начали действовать специальные условия на покупку флагманских смартфонов Samsung — как для новых, так и для действующих клиентов оператора.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Вы можете выбрать выгодный комплект, который состоит из смартфона со скидкой до 15 000 рублей, опций "Рубли на связь по акции" на 12 или 18 месяцев и SIM-карты с тарифным планом "Тариф UP". На этапе оформления заказа действующие абоненты билайна могут отказаться от приобретения SIM-карты в составе акционного комплекта.

Новинку от Samsung также можно получить со скидкой в 5000 рублей или 3% от стоимости смартфона (в зависимости от конкретной модели), оплатив покупку онлайн в интернет-магазине.

Все новые Samsung Galaxy S23 представлены на сайте мобильного оператора.

Оператор билайн дает возможность приобрести новые смартфоны в кредит без переплат на 6, 10 и 12 месяцев, а также сдать свой старый телефон в трейд-ин. Важно отметить, что на смартфоны Samsung Galaxy S23 действует гарантия в течение 12 месяцев.

Samsung Galaxy S23 отличаются высоким качеством исполнения и функциональностью. Мощнейший процессор, передовые камера и экран, быстрая зарядка и емкий аккумулятор — все это делает новые смартфоны корейского производителя по-настоящему желанными. А вместе со специальными условиями от билайна покупка нового Galaxy окажется еще и выгодной.

Ознакомиться со всеми подробностями акционных комплектов можно на сайте мобильного оператора.

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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