В Красноярском районе на трассе две иномарки попали под фуру

В среду, 22 февраля, в Красноярском районе в 17:20 на автодороге "М5 Урал" произошло ДТП.

47-летний водитель грузовика Scania с полуприцепом ехал со стороны поселка Сергиевск в направлении Самары. На трассе фуру на скорости занесло, она задела металлическое ограждение на левой стороне по ходу движения транспортного средства.

Впоследствии фура столкнулась с автомобилями Toyota и Hyundai, один из которых был смят со стороны пассажира задними колесами грузовика.

Пострадал 14-летний пассажир Hyundai - он доставлен в медицинское учреждение.