В Красноярском районе на трассе две иномарки попали под фуру

В среду, 22 февраля, в Красноярском районе в 17:20 на автодороге "М5 Урал" произошло ДТП.
47-летний водитель грузовика Scania с полуприцепом ехал со стороны поселка Сергиевск в направлении Самары. На трассе фуру на скорости занесло, она задела металлическое ограждение на левой стороне по ходу движения транспортного средства.
Впоследствии фура столкнулась с автомобилями Toyota и Hyundai, один из которых был смят со стороны пассажира задними колесами грузовика.
Пострадал 14-летний пассажир Hyundai - он доставлен в медицинское учреждение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!