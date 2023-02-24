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ДТП Происшествия

В Ставропольском районе ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе М-5 "Урал"

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 февраля, в 11:15 в Ставропольском районе Самарской области 40-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta выехала на "встречку" и попала в ДТП, в результате чего пострадали ребенок и трое взрослых.

Фото: 63.мвд.рф

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, во время снегопада женщина ехала по 948 км автодороги М-5 "Урал" со стороны Тольятти в направлении Сызрани и не справилась с рулевым управлением.

В результате машина выехала на полосу встречного движения, где в то время двигался автомобиль Skoda Karoq. Транспортные средства столкнулись. За рулем иномарки находился 44-летний водитель, двигавшийся во встречном направлении.

Всего в ДТП пострадали четыре человека: женщина-водитель и три пассажира 8, 39 и 59 лет автомобиля Lada Granta. Их с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

Гид потребителя

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