В Ставропольском районе ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе М-5 "Урал"

В четверг, 23 февраля, в 11:15 в Ставропольском районе Самарской области 40-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta выехала на "встречку" и попала в ДТП, в результате чего пострадали ребенок и трое взрослых.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, во время снегопада женщина ехала по 948 км автодороги М-5 "Урал" со стороны Тольятти в направлении Сызрани и не справилась с рулевым управлением.

В результате машина выехала на полосу встречного движения, где в то время двигался автомобиль Skoda Karoq. Транспортные средства столкнулись. За рулем иномарки находился 44-летний водитель, двигавшийся во встречном направлении.

Всего в ДТП пострадали четыре человека: женщина-водитель и три пассажира 8, 39 и 59 лет автомобиля Lada Granta. Их с различными травмами доставили в медицинское учреждение.