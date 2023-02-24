В Ставропольском районе ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе М-5 "Урал"

В четверг, 23 февраля, в 11:15 в Ставропольском районе Самарской области 40-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta выехала на "встречку" и попала в ДТП, в результате чего пострадали ребенок и трое взрослых.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, во время снегопада женщина ехала по 948 км автодороги М-5 "Урал" со стороны Тольятти в направлении Сызрани и не справилась с рулевым управлением.
В результате машина выехала на полосу встречного движения, где в то время двигался автомобиль Skoda Karoq. Транспортные средства столкнулись. За рулем иномарки находился 44-летний водитель, двигавшийся во встречном направлении.
Всего в ДТП пострадали четыре человека: женщина-водитель и три пассажира 8, 39 и 59 лет автомобиля Lada Granta. Их с различными травмами доставили в медицинское учреждение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!