В Усть-Кинельском 126-й автобус врезался в тягач "Скания"

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В пятницу, 24 февраля, в поселке Усть-Кинельский произошло ДТП. Ехавший из Самары 126-й автобус врезался в тягач "Скания", который стоял на проезжей части, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.