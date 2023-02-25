В Усть-Кинельском 126-й автобус врезался в тягач "Скания"

В пятницу, 24 февраля, в поселке Усть-Кинельский произошло ДТП. Ехавший из Самары 126-й автобус врезался в тягач "Скания", который стоял на проезжей части, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полиции, водитель маршрутки превысил скорость и не смог обеспечить постоянный контроль за движением.
В аварии пострадали трое: 61-летние водитель и пассажирка маршрутки были отправлены в больницу, 44-летней пассажирке назначили амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!