В Нефтегорском районе пассажир легковушки получил травмы лица металлическим предметом, отлетевшим от фуры

В Нефтегорском районе сотрудники полиции разыскивают транспортное средство и водителя, скрывшегося с места ДТП.

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что в субботу, 25 февраля, в 20:30 на 73 км автодороги "Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал" из-под грузового транспортного средства, движущегося со стороны Самары, произошло отбрасывание железного предмета, который отлетел в лобовое стекло Datsun.

19-летний пассажир легкового автомобиля с травмами лица госпитализирован в больницу.