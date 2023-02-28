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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Beeline cloud представляет облачный сервис корпоративных коммуникаций Cloud MailGate

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает платформу Cloud MailGate для корпоративного общения на базе Communigate PRO, которая обеспечит бизнес-заказчиков единой средой коммуникации и инструментами для безопасной и эффективной совместной работы.

Фото: freepik.com

Платформа включает сервер электронной почты, который поддерживает популярные клиенты и веб-интерфейсы, корпоративный мессенджер, контакты, календари с возможностью планирования событий, облачное хранилище файлов, а также задачи и заметки.

Сервис подойдет компаниям с высокими требованиями к уровню защищенности данных. Платформа обеспечивает защиту от спама и фишинга, автоматическое шифрование данных, безопасность на сетевом и клиентском уровнях, а также обмен данными с внешними программами и специализированными приложениями, обеспечивающими безопасность.

Возможна интеграция с комплексной системой безопасности и размещение сервиса в защищенном сегменте ФЗ-152 УЗ-3. Решение базируется на ПО, внесенном в Единый реестр российского ПО.

"Сервис Cloud MailGate реализован на базе динамического кластера, что обеспечивает высокую доступность и надежность. Это значит, что в случае выхода какого-либо сервера из строя другие члены кластера возьмут на себя пользовательскую нагрузку. На стороне клиента не будет простоев или проблем в работе сервиса. В современных реалиях, когда надежность и безопасность оборудования встают на первый план, подобные решения позволяют клиентам полностью сосредоточиться на выполнении своих бизнес-задач без оглядки на техническую составляющую", — отметил руководитель направления развития продуктов beeline cloud Сергей Сженов.

Клиентам доступно два варианта предоставления сервиса — по модели SaaS (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) и в формате выделенной инсталляции (on-premise — серверное решение). Пользователям гарантируется доступность сервиса в соответствии с SLA (Service Level Agreement — соглашение об уровне сервиса). Протестировать возможности решения можно бесплатно в течение 14 дней. Поддержка и администрирование инфраструктуры осуществляется силами команды beeline cloud.

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