Владимир Куделькин: "Надеюсь, со временем мы создадим 4D-модель всей России"

Президент консорциума "Интегра-С", заслуженный изобретатель РФ Владимир Куделькин в рамках проекта "Сделано в Самаре" рассказал о геоинформационной системе (ГИС) "Интегра 4D-Планета Земля", позволяющей отслеживать события в любой точке в любое время, а также управлять объектами.

- С момента основания "Интегра-С" делает основной акцент в своей деятельности на разработке новых для рынка продуктов. Чем обусловлен выбор вами соответствующей стратегии?

- С детских лет я всегда старался что-то придумать, изобрести. В юности тоже был очень любознательным студентом. Тяга к созданию нового не отпустила меня и после окончания университета. Например, в период службы в армии я разрабатывал электронную систему управления мобилизацией Советского Союза. Мой интерес к изобретательству сохранился и после увольнения из Вооруженных Сил.

Помню, на старте бизнеса технический директор предлагал пойти простым путем, взяв в работу готовые идеи. Но я с этим не согласился, сказал, что нам необходимо сделать что-то свое, то, чего нет у других. С тех пор мы продолжаем придерживаться заданного курса. И могу сказать, эта стратегия полностью себя оправдала. Например, то, что мы разрабатывали еще в 1996 году, в Германии начали делать сравнительно недавно. Речь идет о трехмерных моделях объектов с привязкой к географическим координатам и времени.

Наша же современная геоинформационная система "Интегра 4D-Планета Земля" предоставляет пользователю возможность работы с четырехмерными объектами - 3D-модель и время. А еще мы начали применять нейроаналитику. Так что в Германии сейчас отстают от нас на 27 лет.

- Эту разработку вы считаете наиболее значимой для консорциума?

- Да, это уникальная ГИС, второй такой в мире нет. В этой системе все объекты, датчики, устройства и даже видеоизображение привязаны к географическим координатам и времени. То есть это виртуальный 4D-мир с объективной реальностью. Можно ввести время и координаты, а система выдаст изображение с камер в данной точке и промежутке времени.

Функционал ГИС отвечает самым разным задачам. В первую очередь это обеспечение безопасности общества, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, система позволяет обезопасить предприятия, учреждения, объекты транспортной инфраструктуры. В ней есть и дополнительные сервисы. Так, гостиницам ГИС предлагает не только управление системами безопасности и жизнеобеспечения, но и специальный комплекс автоматизации обслуживания клиентов.

- Что вдохновило вас на создание этого продукта?

- Я всегда считал, что ГИС нужно сделать приближенной к тому, как все существует в природе. Мы ведь, по сути, в каком мире живем? В 4D. Хотя у окружающих были сомнения по поводу необходимости системы не то чтобы в 4D, но даже в 3D. Меня спрашивали, зачем это нужно, ведь вполне удобно пользоваться и 2D. А я не понимаю, как можно не учитывать существование высоты и времени, помимо длины и ширины. И я не прогадал. Без учета привязки ко всем нынешним параметрам невозможно было обработать всю поступающую по объекту информацию.

- Насколько активно бизнес и муниципальные структуры сейчас пользуются "Интегра 4D-Планета Земля"?

- Нашу систему сейчас много где применяют - например, на Керченском транспортном переходе (Крымский мост), а также в акватории пяти морских портов полуострова (Севастополь, Керчь, Ялта, Феодосия, Евпатория). Также ею оснащено более 300 объектов РЖД на территории РФ - железнодорожные вокзалы, ситуационные центры, вагоноремонтные депо, мосты, тоннели, парки, подстанции, более 40 морских портов и 20 гидроузлов... В теплоэнергетическом комплексе ГИС обеспечивает безопасность ряда ТЭС - Адлерской, Таврической, Балаклавской.

В аэропортах благодаря нашему продукту осуществляется контроль за движением самолета на посадочной полосе и правильностью его парковки, за маршрутом машины, разгружающей багаж, определяется территориальное нахождение работников аэропорта.

Используют "Интегра 4D-Планета Земля" и для контроля над целыми регионами. С помощью нашей ГИС, например, ситуацию на подведомственной территории отслеживают в правительстве Тульской области (ситуационный центр губернатора).

Также сейчас все более популярной становится тема создания "цифровых клонов" предприятий. Такой "клон" уже, к примеру, сделан для Люберецких очистных сооружений. Работаем по этой теме и с Волжским трубным заводом. В ряде случаев клон создается с учетом дополненной реальности. То есть на деле объект может быть еще не построен, а его цифровая "копия" уже существует, и мы можем отлаживать процессы управления им до ввода его в эксплуатацию.

- Получается, интерес к продукту в последнее время заметно растет?

- Верно. За примером далеко ходить не нужно. Недавно мы представили свои продукты на выставке "Технологии безопасности-2023" в Crocus Expo. В ходе мероприятия обратили внимание на возросший к нам интерес. Да и в целом ощутимо увеличивается объем заказов - и по "Интегра 4D-Планета Земля", и по видеонаблюдению, которым мы тоже занимаемся. Думаю, тому способствуют и тенденция к цифровизации, и заданный президентом курс на отечественный софт.

- А есть ли спрос на "Интегра 4D-Планета Земля" среди иностранных заказчиков?

- Интерес к нам со стороны иностранцев есть. Недавно Германия интересовалась нашими разработками с целью решения вопроса управления подводными дронами. Но началась специальная военная операция России на Украине, и переговоры были прекращены.

- Предпринимаются ли попытки разработать аналоги вашей четырехмерной ГИС?

- В России - нет. Что-то пишут на эту тему японцы, но это больше научные статьи. При этом фразы их работ почему-то звучат так, будто взяты с наших сайтов. В направлении разработки похожего продукта движется Германия. Но пока они работают, как я уже говорил, с 3D-моделями. Возможно, они догонят наш текущий уровень через 5-10 лет. Но и мы не стоим на месте.

- Работа над совершенствованием "Интегра 4D-Планета Земля" продолжается?

- Да, этот процесс непрерывен. К примеру, некоторое время назад в ПО "Интегра 4D-Планета Земля" была реализована нейросетевая технология, которая позволяет при помощи искусственного интеллекта обрабатывать поступающие различные данные. А прямо сейчас у нас выходит новая версия данного продукта. Она вобрала в себя все последние технические новшества. В целом, чем больше мы совершенствуемся, тем больше понимаем, что нужно трудиться в этом направлении еще активнее. Надеюсь, со временем мы придем к цифровизации всей России.

- Над какими-либо новыми продуктами сейчас ведет работу "Интегра-С"?

- Не вижу смысла распыляться. Думаю, необходимо улучшать и углублять то, что есть сейчас. Так, мы сосредоточились над совершенствованием платформы, активно работаем над созданием "цифровых клонов" объектов и территорий. К примеру, в настоящий момент проектируем один из крупнейших строящихся аэропортов в России, который расположится под Санкт-Петербургом.

При этом мы продолжаем искать партнеров, которые помогут нам обучить систему под разные виды задач. Чтобы она одинаково легко управляла как банком, так и металлургическим заводом или птицеводческим комплексом. Но ведь самостоятельно мы ее этому не научим! Поэтому ищем поддержку у представителей бизнеса. В рамках данного сотрудничества мы, со своей стороны, осуществляем разработку софта, а партнеры помогают доработать систему под задачи того или иного объекта.

- Разработки новых продуктов всегда требуют серьезных вложений. Привлекает ли "Интегра-С" сторонних инвесторов к своим проектам?

- На разработку текущих продуктов компания расходовала исключительно собственные средства. И это удовольствие действительно не из дешевых. Например, на создание "Интегра 4D-Планета Земля" ушло порядка нескольких миллиардов рублей. Но мы все же не сторонники идеи о том, что все нужно сделать самим. Я всем конкурентам предлагаю быть партнерами, дополнять друг друга и совершенствоваться вместе. Ведь на все не только денег не хватит, но и головы. Поэтому нужно объединять усилия. Каждый может сфокусироваться на том, в чем он хорош, а остальное докупать у партнеров.

- Нашлись ли уже конкуренты, выразившие готовность к сотрудничеству с вами?

- Да, подвижки определенно есть. Многие фирмы начали с нами сотрудничать. Например, ранее мы выпускали не только софт, но и сопутствующее оборудование. Тем же занимался и наш нынешний партнер. Теперь мы договорились, что каждый будет заниматься своим делом. Они производят сейчас только оборудование, а софт закупают у "Интегра-С". В нашем случае - обратная ситуация.