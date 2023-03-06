16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области отремонтируют 24 участка дорог к медицинским учреждениям В 2023 г. в Самаре отремонтируют ул. Демократическую Содержание региональных дорог в Самаре обойдется в 550 млн рублей Пункт весового и габаритного контроля на трассе Самара - Бугуруслан введут в промышленную эксплуатацию В Самарской области приступили к работам на двух мостах через реки Березовка и Большой Кинель

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самаре при онлайн-знакомствах больше всего ценят грамотность собеседника

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Оператор билайн проанализировал особенности онлайн-общения жителей Самары на разных этапах развития отношений — при знакомстве, в начале романтических отношений, в момент признания в любви, в поддержке чувств на расстоянии, а также в дарении подарков, в том числе на 8 Марта. О роли онлайн-общения билайн узнал у своих клиентов с помощью собственного сервиса исследований "Мобильные опросы"*.

Фото: freepik.com

В Самаре 43% респондентов назвали приложения для знакомств, сайты и социальные сети одними из самых удобных способов найти вторую половинку. При этом чаще остальных о высоких шансах удачно познакомиться в сети заявляют молодые люди в возрасте от 35 до 44 лет. В то же время мужчины почти в 4 раза меньше женщин верят в эффективность приложений для знакомств.

Для большинства опрошенных — и для мужчин, и для женщин — решающим фактором для продолжения общения после знакомства стала грамотность партнера: хорошо написанные сообщения важны для более 2/3 самарцев. Также лучше узнать человека при общении онлайн можно через присылаемые им фотографии (26%) и записываемые голосовые сообщения (17%).

Если возникнет необходимость признаться в любви, используя смартфон, самарцы скорее сделают это через телефонный звонок (33%), текстовое сообщение в мессенджере (22%) или видеозвонок (20%). Причем первый способ мужчины выбирают в 4 раза чаще, чем это делают женщины.

После того как отношения прояснились, самыми популярными способами демонстрации чувств любимому человеку стали постоянная переписка в мессенджерах (46%) и отправка смешных картинок и видеороликов (44%). А молодые люди в возрасте до 24 лет сильнее остальных хотят не только слышать голос своей второй половинки, но и видеть ее лицо и эмоции: они в 3 раза чаще звонят по видеосвязи и в 6 раз больше записывают видеообращения, чем в среднем люди других возрастных групп. Такой способ общения требует качественного мобильного интернета. Согласно полученным результатам, 75% самарцев хватает скоростей мобильного интернета билайн для онлайн-общения с близкими людьми.

Что касается знаков внимания, то ¾ участников опроса будут скорее рады цветам или шоколаду от любимого человека, нежели виртуальным подаркам. Так, подписки на электронные сервисы вошли в пятерку подарков, которые самарцы никогда не хотели бы получить от своей второй половинки. Наряду с ними неудачными подарками респонденты назвали плюшевые игрушки, носки, сувениры и сертификаты на различные услуги.

Кстати, половина всех опрошенных в Самаре предпочитает готовиться к гендерным праздникам заранее и приобретает подарки за 1-2 недели. При этом мужчины в 7 раз чаще женщин покупают их только в день праздника. Однако женщины чаще мужчин заказывают подарки любимым на маркетплейсах (30% против 22%), в то время как последние, наоборот, предпочитают приобретать подарки в торговых центрах (36% против 32%).

*Исследование было проведено в 10 российских городах — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, Ярославль. Общее количество респондентов — 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 лет. Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" 12+

Реклама. beeline.ru

LatgBxv8m
В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2