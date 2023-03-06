В Самаре при онлайн-знакомствах больше всего ценят грамотность собеседника

Оператор билайн проанализировал особенности онлайн-общения жителей Самары на разных этапах развития отношений — при знакомстве, в начале романтических отношений, в момент признания в любви, в поддержке чувств на расстоянии, а также в дарении подарков, в том числе на 8 Марта. О роли онлайн-общения билайн узнал у своих клиентов с помощью собственного сервиса исследований "Мобильные опросы"*.

В Самаре 43% респондентов назвали приложения для знакомств, сайты и социальные сети одними из самых удобных способов найти вторую половинку. При этом чаще остальных о высоких шансах удачно познакомиться в сети заявляют молодые люди в возрасте от 35 до 44 лет. В то же время мужчины почти в 4 раза меньше женщин верят в эффективность приложений для знакомств.

Для большинства опрошенных — и для мужчин, и для женщин — решающим фактором для продолжения общения после знакомства стала грамотность партнера: хорошо написанные сообщения важны для более 2/3 самарцев. Также лучше узнать человека при общении онлайн можно через присылаемые им фотографии (26%) и записываемые голосовые сообщения (17%).

Если возникнет необходимость признаться в любви, используя смартфон, самарцы скорее сделают это через телефонный звонок (33%), текстовое сообщение в мессенджере (22%) или видеозвонок (20%). Причем первый способ мужчины выбирают в 4 раза чаще, чем это делают женщины.

После того как отношения прояснились, самыми популярными способами демонстрации чувств любимому человеку стали постоянная переписка в мессенджерах (46%) и отправка смешных картинок и видеороликов (44%). А молодые люди в возрасте до 24 лет сильнее остальных хотят не только слышать голос своей второй половинки, но и видеть ее лицо и эмоции: они в 3 раза чаще звонят по видеосвязи и в 6 раз больше записывают видеообращения, чем в среднем люди других возрастных групп. Такой способ общения требует качественного мобильного интернета. Согласно полученным результатам, 75% самарцев хватает скоростей мобильного интернета билайн для онлайн-общения с близкими людьми.

Что касается знаков внимания, то ¾ участников опроса будут скорее рады цветам или шоколаду от любимого человека, нежели виртуальным подаркам. Так, подписки на электронные сервисы вошли в пятерку подарков, которые самарцы никогда не хотели бы получить от своей второй половинки. Наряду с ними неудачными подарками респонденты назвали плюшевые игрушки, носки, сувениры и сертификаты на различные услуги.

Кстати, половина всех опрошенных в Самаре предпочитает готовиться к гендерным праздникам заранее и приобретает подарки за 1-2 недели. При этом мужчины в 7 раз чаще женщин покупают их только в день праздника. Однако женщины чаще мужчин заказывают подарки любимым на маркетплейсах (30% против 22%), в то время как последние, наоборот, предпочитают приобретать подарки в торговых центрах (36% против 32%).

*Исследование было проведено в 10 российских городах — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, Ярославль. Общее количество респондентов — 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 лет. Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" 12+