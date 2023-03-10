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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Пользователи соцсети VMIRE смогут авторизовываться с помощью "Мобильного ID"

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО "ВымпелКом") обеспечил пользователей новой российской социальной сети VMIRE возможностью авторизации через сервис Mobile ID (Мобильный ID), это позволяет сделать доступ к аккаунту удобным и безопасным. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: freepik.com

Сервис Mobile ID — это продукт, который не только ускоряет процесс авторизации и регистрации, но и снижает вероятность взлома аккаунта мошенниками. Вход в соцсеть реализован исключительно через номер мобильного телефона, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

VMIRE — российская социальная сеть для общения и самовыражения, основанная на базе привычного функционала: создание и просмотр фото и видео контента, а также его монетизация.

Главное преимущество этой социальной сети заключается в возможности импортировать профиль из других социальных сетей. При этом переносится как сам профиль, так и весь контент: подписчики, комментарии, оценки и т. д. Есть возможность группировать контент по отдельным каналам (закрытым, платным) и настраивать статистические данные в удобном виде.

Пользователь сети VMIRE получает пуш или смс-уведомление от билайн, чтобы подтвердить аутентификацию в сети.

Также билайн предоставил VMIRE доступ к своей универсальной облачной платформе beeline cloud*, обеспечивающей запуск серверного программного обеспечения в отказоустойчивых кластерах и надёжное хранение пользовательского контента. Функциональность beeline cloud позволила клиенту существенно сократить сроки и объемы разработки продукта. Также оператор обеспечивает социальную сеть каналами связи и оказывает услуги по рассылке сервисных смс.

Машков Константин, директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО "Вымпелком":

— Mobile ID — удобный и быстрый способ зарегистрироваться, войти в аккаунт или оформить заказ. Пользователям не нужно заполнять формы вручную, придумывать и запоминать сложные логины и пароли. Надеемся, что пользователи VMIRE уже оценили удобство этого сервиса.

Евгений Мутовкин, Генеральный директор ООО "ВМИРЕ":

— Высокий уровень защищённости пользовательских аккаунтов значительно снижает интенсивность и частоту хакерских атак на сеть, позволяя нам направлять меньше ресурсов на укрепление бастионов кибербезопасности, а вкладываться в совершенствование интерфейса и различных клиентских сервисов.

*beeline cloud — билайн облако

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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