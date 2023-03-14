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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Платформа "билайн indoor" получила более 1200 новых точек для трансляции цифрового контента

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Платформа "билайн indoor" получила возможность транслировать цифровую рекламу более чем в 1200 новых точках за счёт интеграции с сетью рекламных экранов в магазинах "Магнит" и "Дикси". Таким образом, в настоящее время билайн может осуществлять трансляцию рекламы более чем на 10 тысячах экранов, расположенных в многолюдных локациях.

Фото: freepik.com

Платформа "билайн indoor" — это решение, позволяющее эффективно управлять рекламными кампаниями, в том числе таргетированными по месту нахождения магазинов, в местах с высокой̆ проходимостью. Это позволяет не только выстраивать эффективную коммуникацию с аудиторией̆, но и дает возможность транслировать ей конверсионные рекламные сообщения.

Благодаря этому представители целевой аудитории получают информацию, которая с высокой долей вероятности соответствует их интересам и предпочтениям.

В будущем реализация проекта по интеграции билайн и "Магнита" позволит использовать возможности и преимущества сети экранов, установленных в магазинах торговых сетей "Магнит" и "Дикси", получать актуальную информацию о доступных экранах данных магазинов, на которых возможно размещение рекламы, запускать рекламные кампании с собственным контентом и расписанием его воспроизведения. Билайн также будет оперативно получать информацию о загруженности устройств в торговых точках и актуальную статистику о трансляциях.

Илья Цесельчук, руководитель департамента цифровых продуктов и технологий для ритейла ПАО "Вымпелком":

"Наше решение "билайн indoor" представляет собой продукт с едиными стандартами медиапланирования, размещения контента и получения аналитики. Интеграция с "Магнитом" и "Дикси" позволит нам увеличить количество экранов, которые мы предлагаем нашим клиентам для рекламных трансляций и продвижения их продуктов. В свою очередь "Магнит" и "Дикси" сможет увеличить монетизацию своего оборудования за счет привлечения новых клиентов, использующих цифровые сервисы от билайн".

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