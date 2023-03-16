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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн рассказал о росте популярности звонков по Wi-Fi среди самарцев

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области всё больше используют возможности технологии VoWiFi, которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети. По данным билайна, за второе полугодие 2022 года общее количество минут разговоров через Wi-Fi у клиентов оператора выросло в два раза, а количество активных пользователей увеличилось на 60%.

Фото: freepik.com

Технологию VoWiFi (Voice over Wi-Fi)* в Самарской области билайн запустил в апреле прошлого года. Ключевое преимущество технологии — это возможность пользоваться голосовой связью даже в тех местах, где сотовый сигнал может оказаться нестабилен. Такое может случиться в подвальных и цокольных помещениях, на последних этажах высоток, а также в зданиях, конструкция которых затрудняет доступность сигнала.

Также технология позволяет отправлять и получать СМС или всплывающее уведомление даже при слабом сигнале — это может быть важно, если требуется, например, подтвердить покупку в интернет-магазине или банковскую операцию.

Важно отметить, что дополнительные платежи за подключение VoWiFi не взимаются. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, поэтому расходуется пакет минут тарифа. C помощью VoWiFi клиенты билайна могут пользоваться СМС и совершать или принимать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки России или мира, что помогает сократить расходы на роуминг.

Для активации технологии нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к Wi-Fi сети с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. Кроме того, рекомендуется обновить СИМ-карту, если она была куплена до 2016 года.**

В настоящий момент технология доступна более чем на 250 моделей мобильных устройств. Список смартфонов с поддержкой VoWiFi и подробную информацию можно посмотреть на сайте.

"Все больше жителей области узнают о технологии VoWiFi и начинают активно пользоваться ее возможностями. Так, только за декабрь прошлого года наши клиенты проговорили по сетям Wi-Fi свыше 1,1 млн минут. Преимущества, которыми обладает этот сервис, делают общение с близкими удобнее и комфортнее, а также позволяют оставаться на связи даже в местах с неустойчивым сотовым сигналом", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

В целом в России билайн запустил VoWiFi уже в 44 регионах. По итогам 2022 года технологией пользуются более 600 тысяч клиентов оператора.

* VoWiFi — голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее — на beeline.ru.

** Если СИМ-карта была выпущена до 2016 года и после этого не менялась, то, скорее всего, она не работает в сети 4G (LTE). Поменять СИМ-карту можно в любом офисе билайна.

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