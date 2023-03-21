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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн позволит пользователю сменить имя сети на телефоне

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн запускает новую услугу "Мое имя сети", которая позволяет сменить отображаемое на экране смартфона имя сети на любое другое. Услугу поддерживает большинство устройств и SIM-карт, а для ее активации может понадобиться всего несколько минут.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Сделать это может любой абонент — физическое лицо — на всех тарифах предоплатной системы расчетов билайн Россия. За первые 2 дня платить не нужно, далее — 2 руб./сут. или 49 руб./мес., в зависимости от региона вашей СИМ-карты. Пользователи Тарифа UP могут поменять название сети на "пчелайн" бесплатно. В течение оплаченного периода менять имя сети можно сколько угодно раз. В международном роуминге, а также с включенным VoWiFi (ВоВайФай) измененное имя сети может не отображаться.

Для подключения нужно обновить мобильное приложение билайн (12+) до последней версии, и в разделе услуг "Популярное" подключить услугу "Мое имя сети". Для переименования имени сети можно использовать буквы, цифры и ряд спецсимволов — при этом длина нового имени может быть не более 7 символов на кириллице и 10 на латинице.

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