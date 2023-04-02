Под Сызранью в массовом ДТП пострадали пешеходы, стоявшие на обочине

В субботу, 1 апреля, около 2:40 на трассе М-5 "Урал" водитель Mercedes-Benz совершил столкновение с движущимся в попутном направлении ВАЗ-21102.

После столкновения полуприцеп Schmitz совершил наезд на стоящую на обочине Lada Granta, а Mecedes-Benz совершает наезд на стоящий на обочине GMC, который наезжает на пешеходов, стоящих у него.

В результате ДТП водитель ВАЗа и два пешехода госпитализированы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.