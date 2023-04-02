Под Сызранью в массовом ДТП пострадали пешеходы, стоявшие на обочине

В субботу, 1 апреля, около 2:40 на трассе М-5 "Урал" водитель Mercedes-Benz совершил столкновение с движущимся в попутном направлении ВАЗ-21102.
После столкновения полуприцеп Schmitz совершил наезд на стоящую на обочине Lada Granta, а Mecedes-Benz совершает наезд на стоящий на обочине GMC, который наезжает на пешеходов, стоящих у него.
В результате ДТП водитель ВАЗа и два пешехода госпитализированы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!