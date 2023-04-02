Под Чапаевском столкнулись грузовая "Газель" и автобус, пострадали четверо

В понедельник, 3 апреля, в Самарской области столкнулись грузовая "Газель" и автобус ПАЗ. Об этом сообщили в региональное ГУ МЧС.
ДТП произошло в 7:39 на 104 км трассы Самара — Волгоград в районе Чапаевска. Машины столкнулись по касательной.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, в автобусе было 15 человек. В результате аварии госпитализировали четверых.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!