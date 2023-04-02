Под Чапаевском столкнулись грузовая "Газель" и автобус, пострадали четверо

ДТП произошло в 7:39 на 104 км трассы Самара — Волгоград в районе Чапаевска. Машины столкнулись по касательной.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в автобусе было 15 человек. В результате аварии госпитализировали четверых.