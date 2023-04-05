Водитель Hyundai не уступил дорогу и отбросил в здание Lada Vesta в Самаре

Во вторник, 4 апреля, в Самаре автомобилист врезался в здание. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:25 47-летний водитель Hyundai Solaris ехал по ул. Свободы. На пересечении с ул. Воронежской он не уступил дорогу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 41-летнего мужчины. После удара Lada врезалась в здание.

В результате водителя вазовской легковушки госпитализировали.