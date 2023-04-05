Три фуры столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

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Во вторник, 4 апреля, в Сызранском районе Самарской области столкнулись несколько грузовиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области