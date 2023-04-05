Три фуры столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

Во вторник, 4 апреля, в Сызранском районе Самарской области столкнулись несколько грузовиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:40 52-летний водитель DAF на 901 км трассы М-5 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся перед затором грузовик Volvo под управлением 36-летнего мужчины. От удала Volvo откинуло на стоявшую впереди фуру Mercedes-Benz.
Из-за полученных, а аварии травм водителя DAF госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!