В Тольятти в ДТП со Skoda Rapid и Porsche Cayenne погиб человек

В среду, 5 апреля, примерно в 11:30, в районе дома 1А по ул. Тополиной в Тольятти участником ДТП стал 59-летний водитель автомобиля Skoda Rapid. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, выезжая из жилой зоны, он не предоставил преимущество 29-летнему водителю автомобиля Porsche Cayenne, который ехал по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.
Водитель автомобиля Skoda Rapid, скончался на месте ДТП.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!