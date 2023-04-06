В Тольятти в ДТП со Skoda Rapid и Porsche Cayenne погиб человек

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В среду, 5 апреля, примерно в 11:30, в районе дома 1А по ул. Тополиной в Тольятти участником ДТП стал 59-летний водитель автомобиля Skoda Rapid. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.