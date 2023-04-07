В Тольятти незарегистрированный BMW выехал на "красный" и сбил велосипедиста

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 6 апреля, в 16:25 в Тольятти 26-летний водитель, находясь за рулем незарегистрированного BMW M5 напротив дома № 4 по Московскому проспекту проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 17-летнего велосипедиста.

Фото: ГУ МВД по Самарской области