В Исаклинском районе водитель Lada Kalina вылетел на "встречку" и попал в больницу

В пятницу, 7 апреля, в 23:00 в Исаклинском районе на автодороге "Урал-Исаклы-Шентала" произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

29-летний водитель на автомобиле Lada Kalina, двигаясь со стороны автодороги "М-5 Урал" в направлении с. Исаклы на 12 км допустил выезд на полосу встречного движения (там, где это запрещено).

Там он столкнулся с движущимся во встречном направлении фургоном Hyundai, которым управлял 50-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Kalina, его отвезли в больницу.