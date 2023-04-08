В Исаклинском районе водитель Lada Kalina вылетел на "встречку" и попал в больницу

В пятницу, 7 апреля, в 23:00 в Исаклинском районе на автодороге "Урал-Исаклы-Шентала" произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
29-летний водитель на автомобиле Lada Kalina, двигаясь со стороны автодороги "М-5 Урал" в направлении с. Исаклы на 12 км допустил выезд на полосу встречного движения (там, где это запрещено).
Там он столкнулся с движущимся во встречном направлении фургоном Hyundai, которым управлял 50-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Kalina, его отвезли в больницу.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!