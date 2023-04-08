В Самаре "скорая помощь" врезалась в бок иномарке

В субботу, 8 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи" и иномарки KIA.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

На перекрестке ул. Авроры/Дыбенко около 14:30 водитель "скорой" выезжал с прилегающей территории по ул. Аврора в сторону Гагарина.

Напротив дома № 23 по ул. Дыбенко он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем KIA, рассказали в полиции.

Обстоятельства ДТП уточняются.