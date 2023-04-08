В Самаре "скорая помощь" врезалась в бок иномарке

В субботу, 8 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи" и иномарки KIA.
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
На перекрестке ул. Авроры/Дыбенко около 14:30 водитель "скорой" выезжал с прилегающей территории по ул. Аврора в сторону Гагарина.
Напротив дома № 23 по ул. Дыбенко он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем KIA, рассказали в полиции.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!