В Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадали водители Lada Vesta и Lada Granta

В субботу, 8 апреля, в 17:10 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали оба водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 42-летний водитель, находясь за рулем автомашины "Lada Vesta", двигался по ул. Заставной в направлении ул. Свердлова.
В пути следования на регулируемом перекрестке, при повороте налево на запрещающий красный сигнал светофора по стрелке, не уступил дорогу транспортному средству "Lada Granta" под управлением 55-летнего водителя, который двигался в попутном прямом направлении, и допустил столкновение с ним.
С места происшествия госпитализирован водитель автомобиля "Lada Vesta", водителю автомашины "Lada Granta" назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!