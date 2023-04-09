В Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадали водители Lada Vesta и Lada Granta

В субботу, 8 апреля, в 17:10 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали оба водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 42-летний водитель, находясь за рулем автомашины "Lada Vesta", двигался по ул. Заставной в направлении ул. Свердлова.

В пути следования на регулируемом перекрестке, при повороте налево на запрещающий красный сигнал светофора по стрелке, не уступил дорогу транспортному средству "Lada Granta" под управлением 55-летнего водителя, который двигался в попутном прямом направлении, и допустил столкновение с ним.

С места происшествия госпитализирован водитель автомобиля "Lada Vesta", водителю автомашины "Lada Granta" назначено амбулаторное лечение.