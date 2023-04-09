В Самаре на Московском шоссе женщина на авто сбила мотоциклиста

В воскресенье, 9 апреля, в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП с автомобилем Renault и мотоциклом. Мотоциклист госпитализирован. За рулем авто была женщина.
ДТП произошло в 07:40 в Промышленном районе г. Самара. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 51-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины "Renault Kaptur", двигалась по прилегающей территории на Московское шоссе (дублер) в направлении проспекта Кирова.
В пути следования при выезде с прилегающей территории напротив д. №185А она не уступила дорогу мотоциклу марки "Honda CBR 110" под управлением 38-летнего водителя, который двигался по главной дороге, и допустила столкновение с ним.
После чего автомобиль отбросило на металлические ограждения. С места происшествия водитель мотоцикла госпитализирован. Женщине-водителю медиками назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!