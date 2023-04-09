В Самаре на Московском шоссе женщина на авто сбила мотоциклиста

В воскресенье, 9 апреля, в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП с автомобилем Renault и мотоциклом. Мотоциклист госпитализирован. За рулем авто была женщина.

ДТП произошло в 07:40 в Промышленном районе г. Самара. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 51-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины "Renault Kaptur", двигалась по прилегающей территории на Московское шоссе (дублер) в направлении проспекта Кирова.

В пути следования при выезде с прилегающей территории напротив д. №185А она не уступила дорогу мотоциклу марки "Honda CBR 110" под управлением 38-летнего водителя, который двигался по главной дороге, и допустила столкновение с ним.

После чего автомобиль отбросило на металлические ограждения. С места происшествия водитель мотоцикла госпитализирован. Женщине-водителю медиками назначено амбулаторное лечение.