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ДТП Происшествия

В Самаре на Московском шоссе женщина на авто сбила мотоциклиста

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 апреля, в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП с автомобилем Renault и мотоциклом. Мотоциклист госпитализирован. За рулем авто была женщина.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

ДТП произошло в 07:40 в Промышленном районе г. Самара. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 51-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины "Renault Kaptur", двигалась по прилегающей территории на Московское шоссе (дублер) в направлении проспекта Кирова.

В пути следования при выезде с прилегающей территории напротив д. №185А она не уступила дорогу мотоциклу марки "Honda  CBR 110" под управлением 38-летнего водителя, который двигался по главной дороге, и допустила столкновение с ним.

После чего автомобиль отбросило на металлические ограждения. С места происшествия водитель мотоцикла госпитализирован. Женщине-водителю медиками назначено амбулаторное лечение.

Гид потребителя

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