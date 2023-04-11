Подросток на мотоцикле попал под колеса грузовика в Самаре

В понедельник, 10 апреля, в Самаре произошло ДТП с невосершеннолетним мотоциклистом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:15 35-летний водитель грузовика ГАЗ напротив дома № 173а по ул. Тополей поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом AVANTIS под управлением 16-летнего парня.

В результате подростка госпитализировали.

По данным ГУ МВД, мотоцикл не был зарегистрирован.