Водитель без прав устроил ДТП и попал в больницу в Самарской области

В среду, 12 апреля, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 7:30 22-летний парень без водительских прав ехал на ВАЗ-21101 по ул. Комсомольской в с. Красный Яр. Напротив дома № 152 он отвлекся и врезался в стоявший Chevrolet Lacetti. После удара "десятка" по инерции покатилась дальше, съехала в левый кювет и опрокинулась.
Водителя госпитализировали с травмами.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!