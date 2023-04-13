Водитель без прав устроил ДТП и попал в больницу в Самарской области

В среду, 12 апреля, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:30 22-летний парень без водительских прав ехал на ВАЗ-21101 по ул. Комсомольской в с. Красный Яр. Напротив дома № 152 он отвлекся и врезался в стоявший Chevrolet Lacetti. После удара "десятка" по инерции покатилась дальше, съехала в левый кювет и опрокинулась.

Водителя госпитализировали с травмами.