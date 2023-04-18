Пьяный водитель из Самарской области отправил в больницу пятилетнего ребенка

В понедельник, 17 апреля, в Шигонском районе Самарской области маленький ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:10 30-летний мужчина без водительских прав ехал на ВАЗ-211440 по дороге Сызрань — Шигоны — Волжский Утес. На 21 км дороги он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась.

В результате аварии пятилетнего пассажира госпитализировали с травмами. Сам водитель тоже пострадал, но менее серьезно. Кроме того, мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.