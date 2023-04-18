Пьяный водитель из Самарской области отправил в больницу пятилетнего ребенка

В понедельник, 17 апреля, в Шигонском районе Самарской области маленький ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:10 30-летний мужчина без водительских прав ехал на ВАЗ-211440 по дороге Сызрань — Шигоны — Волжский Утес. На 21 км дороги он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась.
В результате аварии пятилетнего пассажира госпитализировали с травмами. Сам водитель тоже пострадал, но менее серьезно. Кроме того, мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!