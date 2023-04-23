В Самаре пьяный водитель Volkswagen устроил ДТП с четырьмя машинами

В субботу, 22 апреля, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:40 35-летний пьяный мужчина без водительских прав ехал на Volkswagen Polo по ул. Дыбенко в направлении ул. Советской Армии. Напротив дома № 104 он врезался в стоявшую на светофоре Lada Priora. От удара вазовскую легковушку отбросило на стоявшую впереди Suzuki Jimny, а тот — в Honda Civic.
В аварии пострадали две пассажирки Lada Priora 55 и 63 лет.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!