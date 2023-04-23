В Самаре пьяный водитель Volkswagen устроил ДТП с четырьмя машинами

В субботу, 22 апреля, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:40 35-летний пьяный мужчина без водительских прав ехал на Volkswagen Polo по ул. Дыбенко в направлении ул. Советской Армии. Напротив дома № 104 он врезался в стоявшую на светофоре Lada Priora. От удара вазовскую легковушку отбросило на стоявшую впереди Suzuki Jimny, а тот — в Honda Civic.

В аварии пострадали две пассажирки Lada Priora 55 и 63 лет.