Четыре пассажирки пострадали в съехавшей в кювет Skoda в Самарской области

В понедельник, 24 апреля, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД

В 15:00 63-летний водитель Skoda Fabia на объездной дороге с. Сергиевск отвлекся и на Т-образном перекрестке съехал в кювет.

В результате аварии двух пассажирок 58 и 55 лет госпитализировали. Также пострадали две женщины 55 и 67 лет, им госпитализация не потребовалась.