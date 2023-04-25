Четыре пассажирки пострадали в съехавшей в кювет Skoda в Самарской области

В понедельник, 24 апреля, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД
В 15:00 63-летний водитель Skoda Fabia на объездной дороге с. Сергиевск отвлекся и на Т-образном перекрестке съехал в кювет.
В результате аварии двух пассажирок 58 и 55 лет госпитализировали. Также пострадали две женщины 55 и 67 лет, им госпитализация не потребовалась.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!