Под Самарой велосипедист не уступил дорогу УАЗу и отправился в больницу

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В среду, 26 апреля, в Чапаевске Самарской области произошло ДТП с велосипедистом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области