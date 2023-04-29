В Хворостянском районе перевернулась "Газель"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 28 апреля, в Хворостянском районе пострадал пассажир попавшего в ДТП автомобиля ГАЗ-3302, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области