Парень без водительских прав устроил ДТП с двумя пострадавшими в Самарской области

В субботу, 30 апреля, в Сергиевском районе Самарской области в ДТП попал молодой автомобилист без водительских прав. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 1:25 23-летний парень ехал Hyundai Solaris в направлении с. Челно-Вершины. Он выехал на встречную полосу, не справился с управлением и съехал в левый кювет. Автомобиль опрокинулся.

В результате пострадали две пассажирки 20 и 19 лет.