Две пассажирки опрокинувшегося в кювет Opel попали в больницу

В субботу, 29 апреля, две женщины пострадали в ДТП в Елховском районе Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:50 45-летняя женщина двигалась на Opel Corsa со стороны Самары в направлении Ульяновска, не справилась с управлением и съехала в правый кювет, где иномарка опрокинулась.

В результате аварии с травмами госпитализировали двух пассажирок 67 и 66 лет.