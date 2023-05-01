Прокуратура начала проверку из-за ДТП в Безенчукском районе

Прокурор Безенчукского района Самарской области начал проверку по факту ДТП с легковушкой.
По данным надзорного ведомства, в 3:30 1 мая на 3 км дороги Безенчук — станция Мыльная вылетел в кювет и перевернулся Datsun.
Теперь прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!