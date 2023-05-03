Водителя Lada госпитализировали после столкновения с Nissan в Самарской области

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Во вторник, 2 мая, в Похвистневском районе Самарской области в ДТП серьезно пострадал автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области