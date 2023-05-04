На ул. Революционной в Самаре столкнулись микроавтобус, легковушка и погрузчик

В четверг, 4 мая, в Самаре произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напротив дома № 56а на ул. Революционной 36-летний водитель микроавтобуса "Газель" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Lada Granta под управлением 58-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на находившийся рядом погрузчик.
Пострадавших нет. Водители в медицинские учреждения не обращались. "Газель" ехала без пассажиров.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!