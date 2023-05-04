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ДТП Происшествия

На ул. Революционной в Самаре столкнулись микроавтобус, легковушка и погрузчик

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 мая, в Самаре произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напротив дома № 56а на ул. Революционной 36-летний водитель микроавтобуса "Газель" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Lada Granta под управлением 58-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на находившийся рядом погрузчик.

Пострадавших нет. Водители в медицинские учреждения не обращались. "Газель" ехала без пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.

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