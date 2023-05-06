В Куйбышевском районе пешехода травмировало отлетевшее в результате ДТП дорожное ограждение

В пятницу, 5 мая, в Куйбышевском районе Самары в результате ДТП травмы получила 31-летняя женщина-пешеход, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, в 10:55 61-летний водитель автомобиля Toyota, ехавший по Долотному переулку, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и в районе дома №16 совершил наезд на пешеходное ограждение. От удара кусок ограждения отлетел на стоявшую на тротуаре женщину, которая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!