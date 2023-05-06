В Куйбышевском районе пешехода травмировало отлетевшее в результате ДТП дорожное ограждение

В пятницу, 5 мая, в Куйбышевском районе Самары в результате ДТП травмы получила 31-летняя женщина-пешеход, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, в 10:55 61-летний водитель автомобиля Toyota, ехавший по Долотному переулку, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и в районе дома №16 совершил наезд на пешеходное ограждение. От удара кусок ограждения отлетел на стоявшую на тротуаре женщину, которая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.