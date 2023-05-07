В Кинельском районе Lada Priora сбила лося

В субботу, 6 мая, в Кинельском районе на автодороге "Самара-Бугуруслан" автомобиль Lada Priora сбил лося, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 21:00. По данным полицейских, 27-летний водитель легковушки неверно выбрал скоростной режим в результате чего водитель совершил наезд на дикое животное, переходящее проезжую часть. После столкновения машина съехала с дороги в правый кювет по ходу своего движения.

Водителю Lada Priora и его пассажиру 1995 года рождения назначено амбулаторное лечение. Животное погибло на месте ДТП.