В Кинельском районе Lada Priora сбила лося

В субботу, 6 мая, в Кинельском районе на автодороге "Самара-Бугуруслан" автомобиль Lada Priora сбил лося, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в 21:00. По данным полицейских, 27-летний водитель легковушки неверно выбрал скоростной режим в результате чего водитель совершил наезд на дикое животное, переходящее проезжую часть. После столкновения машина съехала с дороги в правый кювет по ходу своего движения.
Водителю Lada Priora и его пассажиру 1995 года рождения назначено амбулаторное лечение. Животное погибло на месте ДТП.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!