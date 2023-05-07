На трассе под Безенчуком перевернулся Mercedes-Benz

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В субботу, 6 мая, в Безенчукском районе пострадал попавший в ДТП водитель автомобиля Mercedes-Benz, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области