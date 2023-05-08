В Сызранском районе грузовик не уступил и врезался во встречную легковушку

В Сызранском районе 7 мая столкнулись грузовик DAF и ВАЗ 2112, cообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 13:10 водитель фуры при повороте налево на дороге Сызрань - Шигоны - В. Утес не уступил встречной "двенадцатой" и столкнулся с ней. Водителю легковушки медики оказали медицинскую помощь на месте происшествия. 30-летняя женщина - пассажир ВАЗа самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.