В Сызранском районе грузовик не уступил и врезался во встречную легковушку

В Сызранском районе 7 мая столкнулись грузовик DAF и ВАЗ 2112, cообщает ГУ МВД по Самарской области.
В 13:10 водитель фуры при повороте налево на дороге Сызрань - Шигоны - В. Утес не уступил встречной "двенадцатой" и столкнулся с ней. Водителю легковушки медики оказали медицинскую помощь на месте происшествия. 30-летняя женщина - пассажир ВАЗа самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!