Под Самарой столкнулись встречные иномарки

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В четверг, 11 мая, в Самарской области произошло ДТП с участием Chevrolet и Skoda. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области