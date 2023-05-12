Три человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем под Самарой

В четверг, 11 мая, в 15:35 в Похвистневском районе участником ДТП стал нетрезвый 51-летний водитель автомобиля Datsun on-DO, ехавший по трассе Похвистнево-Исаково в направлении Похвистнево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, на 13-м километре трассы, он не справился с рулевым управлением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и съехал в кювет. В итоге автомобиль опрокинулся на крышу.
При ДТП пострадал сам водитель легковушки и две пассажирки: 45-летняя женщина и 11-летняя девочка.
Водителю назначено амбулаторное лечение. Женщина и девочка были доставлены в лечебное учреждение и госпитализированы.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!