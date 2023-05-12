В Самаре подросток не пожелал сойти с самоката на "зебре" и попал под машину

В четверг, 11 мая, в Самаре произошло ДТП с подростком на самокате. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:20 40-летний водитель Lada Granta ехал по пр. Кирова. В районе дома №342а он сбил 13-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

Подростка доставили в больницу, но после обследования отпустили.