В Самаре подросток не пожелал сойти с самоката на "зебре" и попал под машину

В четверг, 11 мая, в Самаре произошло ДТП с подростком на самокате. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:20 40-летний водитель Lada Granta ехал по пр. Кирова. В районе дома №342а он сбил 13-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.
Подростка доставили в больницу, но после обследования отпустили.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!