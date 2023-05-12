Пять человек погибли в ДТП на трассе в Самарской области

В пятницу, 12 мая, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, около 17:08 водитель Chevrolet Cobalt выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.

На месте ДТП погибли пять человек, находившиеся в легковушке.

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте ДТП.

"Поволжуправтодор" сообщает, что в связи с аварией с 17:40 на 83 км трассы Самара - Большая Черниговка ограничена пропускная способность. Организовано реверсивное движение.