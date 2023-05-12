Пять человек погибли в ДТП на трассе в Самарской области

В пятницу, 12 мая, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, около 17:08 водитель Chevrolet Cobalt выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.
На месте ДТП погибли пять человек, находившиеся в легковушке.
Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте ДТП.
"Поволжуправтодор" сообщает, что в связи с аварией с 17:40 на 83 км трассы Самара - Большая Черниговка ограничена пропускная способность. Организовано реверсивное движение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!