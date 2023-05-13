У Дворца культуры железнодорожников в Самаре столкнулись Lada Largus и Toyota

В пятницу, 12 мая, в 07:45 в Самаре на ул. Льва Толстого, 94 произошло ДТП. На перекрестке у Дворца культуры железнодорожников столкнулись Lada Largus и Toyota.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 52-летний водитель Lada Largus осуществлял пассажирскую перевозку легковым такси без соответствующего разрешения.

По данным полиции, за год водитель привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 26 раз.

В районе д. 94 по ул. Льва Толстого он еще раз нарушил правила, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением 33-летнего водителя.

С места ДТП с травмой ноги госпитализирован 27-летний пассажир отечественного автомобиля.