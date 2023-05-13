У Дворца культуры железнодорожников в Самаре столкнулись Lada Largus и Toyota

В пятницу, 12 мая, в 07:45 в Самаре на ул. Льва Толстого, 94 произошло ДТП. На перекрестке у Дворца культуры железнодорожников столкнулись Lada Largus и Toyota.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 52-летний водитель Lada Largus осуществлял пассажирскую перевозку легковым такси без соответствующего разрешения.
По данным полиции, за год водитель привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 26 раз.
В районе д. 94 по ул. Льва Толстого он еще раз нарушил правила, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением 33-летнего водителя.
С места ДТП с травмой ноги госпитализирован 27-летний пассажир отечественного автомобиля.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!