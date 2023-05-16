В ДТП с тремя машинами под Самарой пострадали два человека

В понедельник, 15 мая, в 5:50 в Волжском районе в ДТП попал 37-летний водитель автомобиля Lada Largus, ехавший по дороге Р-229 "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в направлении дороги "Мостовой переход Кировский". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, между 44 и 45 километрами дороги он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехал на автомобиль Toyota RAV4 под управлением 51-летрего водителя. По ходу движения "Тойоту" отбросило в стоявшую Lada Granta, за рулем которой находился 35-летний мужчина.

В ДТП телесные повреждения получили два взрослых пассажира автомобиля Lada Largus (31 год и 25 лет). Их доставили в лечебное учреждение, а после отпустили домой.