В ДТП с тремя машинами под Самарой пострадали два человека

В понедельник, 15 мая, в 5:50 в Волжском районе в ДТП попал 37-летний водитель автомобиля Lada Largus, ехавший по дороге Р-229 "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в направлении дороги "Мостовой переход Кировский". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, между 44 и 45 километрами дороги он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехал на автомобиль Toyota RAV4 под управлением 51-летрего водителя. По ходу движения "Тойоту" отбросило в стоявшую Lada Granta, за рулем которой находился 35-летний мужчина.
В ДТП телесные повреждения получили два взрослых пассажира автомобиля Lada Largus (31 год и 25 лет). Их доставили в лечебное учреждение, а после отпустили домой.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!