Нетрезвый водитель врезался в световую опору на ул. Лесной в Самаре

В понедельник, 15 мая, в центре Самары участником ДТП стал 28-летний водитель SsangYong Actyon. Об этом официально сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 23:39 он ехал по ул. Лесной в направлении Северо- Восточной магистрали, напротив дома № 33 он отвлекся и врезался в световую опору.
Приехавшие сотрудниками полиции заметили у водителя выявлены признаки опьянения, освидетельствование подтвердило это.
Кроме того, у автомобилиста не было полиса ОСАГО.
"В отношения водителя собран административный материал, предусмотренный ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"), автомобиль помещен на специализированную стоянку", — прокомментировали в пресс-службе областного полицейского главка.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!