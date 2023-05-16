Нетрезвый водитель врезался в световую опору на ул. Лесной в Самаре

В понедельник, 15 мая, в центре Самары участником ДТП стал 28-летний водитель SsangYong Actyon. Об этом официально сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 23:39 он ехал по ул. Лесной в направлении Северо- Восточной магистрали, напротив дома № 33 он отвлекся и врезался в световую опору.

Приехавшие сотрудниками полиции заметили у водителя выявлены признаки опьянения, освидетельствование подтвердило это.

Кроме того, у автомобилиста не было полиса ОСАГО.

"В отношения водителя собран административный материал, предусмотренный ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"), автомобиль помещен на специализированную стоянку", — прокомментировали в пресс-службе областного полицейского главка.