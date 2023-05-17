В Самаре госпитализировали попавшего под машину ребенка

Во вторник, 16 мая, в Самаре в ДТП попал 60-летний водитель Renault Logan. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 19:10 напротив дома № 120 по ул. Дыбенко он сбил 10-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть вне предназначенном для перехода месте, хотя недалеко был светофор.

В результате ребенка госпитализировали с травмами.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.



В отношении водителя возбудили административное дело по ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").