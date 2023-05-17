В Самаре госпитализировали попавшего под машину ребенка

Во вторник, 16 мая, в Самаре в ДТП попал 60-летний водитель Renault Logan. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 19:10 напротив дома № 120 по ул. Дыбенко он сбил 10-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть вне предназначенном для перехода месте, хотя недалеко был светофор.
В результате ребенка госпитализировали с травмами.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
В отношении водителя возбудили административное дело по ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!