Под Самарой столкнулись два грузовика и микроавтобус

Во вторник, 16 мая, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:30 35-летний водитель Fiat Dukato на 363 км трассы Казань — Самара выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом под управлением 35-летнего мужчины. От удара микроавтобус отбросило на встречный большегруз Volvo.

В результате аварии с травмами госпитализировали водителя Fiat и его восьмилетнего пассажира.

По данным ГУ МВД, в течение года управлявшего Fiat мужчину 41 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.